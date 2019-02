El padre de Malú: "Conozco a Albert desde hace tiempo"

La revista 'Semana' continúa ofreciendo nuevas informaciones sobre la supuesta relación de Albert Rivera y Malú. Siete días después de publicar esta "más que amistad", el padre de la cantante, Pepe de Lucía ha realizado unas declaraciones en las que ha explicado su relación con el líder de Ciudadanos.

El cantaor español ha reconocido que conoció a Rivera antes que su hija. En este tiempo, ambos han congeniado debido a su amor por el flamenco. Además, han realizado diversas actividades juntos como ir al teatro.

Respecto a la posible relación sentimental entre Malú y el político, el padre de la artista no ha querido confirmar ni desmentir las informaciones publicadas. "A mi no me gusta hablar de esto... Bueno, yo es que todavía no lo he digerido", ha asegurado a la citada publicación.

El cantaor ha explicado que su hija es "mayor de edad, es muy independiente e inteligente. Siempre lo ha sido". Con esta descripción de Malú se ha enfrentado a la pregunta sobre la posible relación de la cantante con Rivera. "Entre familia tenemos trazada una línea para no meternos en la vida de cada uno", ha puntualizado.

Por su parte, la cantante ha roto su silencio en las redes sociales para recordar el aniversario del fallecimiento de su tío Paco de Lucía, al que estaba muy unida. A Instagram ha subido una imagen del músico con el mensaje: "Sigues conmigo... eres infinito...".