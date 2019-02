Un maestro de la miniatura hiperrealista... o no

No es lo que parece. Es la clásica expresión de telefilm que suelta el marido pillado in fraganti en el lecho conyugal con alguien que no es su mujer. Y en este caso se puede decir lo mismo. Porque, a la vista de las fotos que acompañan este texto, podría pensarse que se trata de un artista de la miniatura hiperrealista capaz de reproducir a la perfección un coche, un carro de la compra o una moto. Pero la lección que nos enseña es que no siempre es lo que parece.

En realidad, se trata de un artista, pero de la reproducción al por mayor. Porque lo que ha hecho es crear una enorme moneda, tan grande como su antebrazo, de manera que a su lado un coche, un carro de la compra o una moto reales parecen diminutos. Eso es lo que se llama trabajar a escala.

Lo ha explicado una tuitera a través de la red social para difundirlo: "Hola veo necesario que todo el mundo conozca a este pavo que se hizo famoso por hacer "miniaturas hiperrealistas" y en realidad lo que había hecho era una MONEDA DEL TAMAÑO DE SU ANTEBRAZO para hacer que lo demás pareciera hecho en miniatura en las fotos", ha comentado en Twitter.

Los autores de esta curiosa iniciativa explican en su página web cómo hacer estas reproducciones de monedas.

Cabina de teléfonos en miniatura... o no.

Un artista del hiperrealismo

Por contra, Rubén Orozco sí que es un maestro del hiperrealismo, tanto en miniatura como a tamaño real, capaz de crear personajes tan expresivos que parece que van a reír o echar a andar de un momento a otro: