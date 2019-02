Lady Gaga y Madonna han aprovechado la noche de los Óscar para acabar con los rumores de enfrentamiento entre ambas. Una foto y un vídeo las muestra juntas y en una actitud cariñosa que no parece compatible con la supuesta rivalidad que las enfrenta.

Los comentarios sobre las tensiones entre ambas nacieron con 'Born This Way', el disco que Lady Gaga presentó en 2011 y en el que muchos vieron muchas similitudes con el 'Expres Yourself' de Madonna.

Desde entonces, apenas hay una entrevista en la que no les pregunten a la una por la otra, con diferentes resultados. Gaga suele insistir en que Madonna es uno de sus grandes referentes y una de sus artistas favoritas.

Pero la más veterana ha dejado respuestas que, para muchos, reflejan su malestar con la neoyorquina. "Veo que hay muchas referencias mías en ella. Algunas veces veo que está musicalmente inspirada y que es brillante, y bien hecho. Hace algo extraordinario porque obviamente yo la inspiré", señaló Madonna en una entrevista. En cuanto al supuesto parecido entre 'Born this way' y su 'Express Yourself', la artista dijo que la canción de su 'rival' le parece "reductora", dejando entrever que la considera una versión pobre de su propio tema.

En cualquier caso, la fotografía de ambas en la fiesta que Madonna ofreció tras la gala de los Óscar parece indicar que su relación es estupenda, que se respetan y se admiran y que ambas divas pueden convivir, sin roces, en el olimpo de los dioses de la música pop.

Tanto en la foto como en el vídeo, Gaga luce el Óscar que ganó el domingo como mejor canción original por el tema 'Shallow', de la banda sonora de 'Ha nacido una estrella'.