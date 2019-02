Youtubers infantiles, también en Aragón

Hace unas semanas una jovencísima oscense de tan solo 10 años, Valeria Corrales, y su mentora y profesora, Patricia Heredia, saltaban a los medios debido al éxito de su canal de Youtube ‘ValPat’. Tras haber iniciado una campaña de micromecenazgo para impulsar su proyecto de vídeos divulgativos con la que están a punto de recaudar los 10.000 euros que necesitan para continuar con el trabajo en la plataforma digital, continúan en su carrera por tratar de acercar a otras niñas del mundo a carreras científicas y tecnológicas.

Esta niña oscense se alzó en 2018 con el premio a la niña más inspiradora del año otorgado por la Fundación Inspiring Girls. Pero no es el caso único en Aragón, donde hay otros niños youtubers, cada uno en ámbitos muy diferenciados.

Una de las benjaminas de nuestra comunidad es la zaragozana Nákara Guerrero, quien a sus 6 años y con la ayuda de su madre, Carol Millán, regenta ‘Las cosas de Nákara’ desde diciembre de 2018. “Siempre mi madre y mi padre me graban desde muy pequeña y yo quería hacer mis propios vídeos. Me gusta a veces coger la cámara y grabar también desde lo que yo veo. Me lo paso bien porque juego a ser periodista”, explica.

En su canal encontramos vídeos sobre cocina, manualidades, juguetes y todo lo que puede preocupar a una niña de 7 años recién cumplidos. “Lo que más me gusta es cocinar y hacer mis recetas”, explica. Y, como no podía ser de otra manera, también tiene su saludo oficial: “¡Hola bomboncitos!”. La idea de crear este canal surge debido a que sus padres se dedican al mundo de la televisión. “Estuvo un año entero pidiéndome crear un canal y al principio me negaba, pero al final entendí que le gusta puesto que desde que ha nacido ha convivido con cámaras”, reflexiona su madre.

En su opinión, se trata de una actividad que aporta cosas muy positivas a la joven youtuber, sobre todo a la hora de aprender a expresarse y perder la vergüenza. “Cuando tiene una cámara delante se transforma, lo disfruta muchísimo y la hace feliz. Además es una responsabilidad ya que hacemos un vídeo a la semana, pensamos el tema, estructuramos el tiempo ”, apunta Millán.

Nákara, la niña youtuber zaragozana que cocina.

Por supuesto, la zaragozana asegura que también tiene un lado negativo: “A pesar de que tiene muy pocos seguidores ya ha recibido alguna que otra crítica nada constructiva, y al final es una niña pequeña y muy sensible. Tratamos de darle la vuelta y enseñarle que no tiene que afectarle lo que digan y hagan los otros”.

Sin duda, lo más laborioso es el proceso de creación de cada uno de estos vídeos. “Nos sentamos juntas y empezamos a sacar ideas, tenemos hasta un calendario de temas”, indica Millán. Y aunque Nákara no descarta ser presentadora de televisión el día de mañana, la lista de profesiones la completan el baile, la peluquería y la pastelería. “Me gustan todas esas cosas”, concluye.

Otro caso de youtuber que pronto dio el salto a otras redes sociales es el de Diego Oquendo, más conocido entre sus seguidores como ‘El Maracuchito’ y actualmente el animador oficial de los eventos de la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. A sus 14 años, este joven venelozano comenzó a participar en programas televisivos de su país cuando solo tenía 6. Hoy cuenta con más de 14.000 seguidores en las redes.

“Yo siempre sentí que llevaba esto en la sangre, fue algo que me salió de forma espontánea desde muy pequeño”, asegura el joven, que afirma que el apoyo de sus familiares y amigos ha sido siempre fundamental para él.

A pesar de su corta edad, Oquendo asegura que el hecho de tener que salir de su país “por la complicada situación que allí se vivía” fue muy duro, ya que se vio obligado a cortar una prometedora carrera en los medios de comunicación. “Tuve que dejar la televisión y algunos proyectos benéficos como una fundación para ayudar a los niños enfermos de cáncer que habíamos puesto en marcha allá porque no quedaba otra”, añade.

Sin embargo, y a pesar de que afirma que su canal de youtube y el resto de redes sociales le sirven como un escaparate pare mostrar su trabajo y difundir la cultura y el baile de la ciudad, se muestra convencido de la importancia de acabar sus estudios antes de dar cualquier paso. “Mi sueño es dedicarme profesionalmente a esto, pero primero toca estudiar”, concluye el joven.

Diego Oquendo, el niño venezolano conocido como 'el Maracuchito' que tuvo que salir de su país y ahora vive en Aragón.