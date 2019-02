Consulta el horóscopo del fin de semana: 23 y 24 de febrero de 2019

Viejas tensiones se disiparán y te sentirás en la jornada con muchas ganas de actividad y vivencias. En los viajes habrá agradables sorpresas. Suerte en el azar y con un nuevo amorío.

TAURO

No te muestres demasiado dogmático y posesivo con los tuyos hoy o te ganarás algunos enfrentamientos. Las actividades al aire libre te beneficiarán. La noche promete momentos íntimos muy fuertes.

GÉMINIS

Será hoy una jornada muy positiva tanto dentro del círculo familiar como en lo social. Aprovecha los viajes que serán intensos y muy agradables. Es una jornada para avanzar en todo lo económico.

CÁNCER

Tendrás un encuentro muy importante que podrá cambiar mucho de tu vida futura. Los asuntos domésticos y el amor de la pareja brillarán positivamente. Llega dinero por inversión o por el azar.

LEO

Se ampliará tu círculo de amistades y tu imagen personal crecerá en gran medida. Todo lo que propongas será escuchado y apoyado por los demás. Si deseas mejoras en tu trabajo, hoy es el día justo.

VIRGO

Evita el quedarte en casa o aislado de lo social. Tus buenas posibilidades están hoy en el contacto con la gente. El amor y la pasión se presentarán fácilmente. Tu atractivo erótico a tope.

LIBRA

Aumentará tu energía y ganas de vivir. Las experiencias de hoy serán muy beneficiosas para tu futuro. Tendrás gran magnetismo sobre los demás. La noche se presenta movida y con mucho sexo.

ESCORPIO

Es recomendable que te controles más en tu carácter, en la jornada te mostrarás muy fuerte y herirás a alguien sin querer. Relájate más, calma y paciencia. Recuerda que el amor lo cura todo.

SAGITARIO

Tus actividades sociales serán beneficiosas y en los viajes hallarás situaciones de cambio y éxito. La pareja estará contigo y las aventuras serán varias. Es un día de éxito si te lo propones.

CAPRICORNIO

No tomes decisiones importantes en lo que al amor se refiere durante el día de hoy. Deja que pasen los malos humos de los que te rodeen y luego ataca. Llegan cambios en el hogar a mejor.

ACUARIO

Situaciones muy felices se irán produciendo a lo largo de la jornada. Tu capacidad amatoria aumentará en gran medida facilitándote la vida y los éxitos. Hoy no dudes en actuar a tope.

PISCIS

Los desaires que tengas hoy con aquellos o aquel que te ama intensamente lo pagarás muy caro con el tiempo. Vuélcate más con la pareja, hoy necesita de tus mimos y te compensará todo y más.

Horóscopo del domingo 24 de febrero

ARIES

Gran suerte acompañará hoy tus actividades laborales y sociales. Todo cambio que hagas te aportará beneficios. Se resolverán asuntos que tenías pendientes y tu economía comienza a ver los resultados.

TAURO

Aplica diplomacia en todo momento. Las relaciones sociales de hoy serán tensas y contradictorias. La pareja te ayudará a solventarlas. No te obstines y ganarás más de lo pensado en todo.

GÉMINIS

Se pondrán a prueba tus aptitudes profesionales y humanas. Serás el centro de atención y crítica. Pon atención a los viajes y nuevos contactos, de uno de ellos nacerá una buena relación y algo más.

CÁNCER

Te sentirás ansioso y con ganas de abarcarlo todo. Ten calma y céntrate en un asunto. En el amor vivirás algo muy bello y que te hará muy feliz. El azar está contigo.

LEO

Vitalmente te hallarás en el mejor momento. Tu capacidad de trabajo y de organización superará a cualquiera. El sexo opuesto te admirará y cautivará. Las pasiones serán fáciles y la noche promete excesos.

VIRGO

Aparecerá cierta rivalidad en tu trabajo, no hagas caso de envidias o celos. Un familiar cercano necesitará tu ayuda que corresponderá luego. Tu energía podrá con todo y hoy alcanzarás lo deseado.

LIBRA

La situación emocional irá equilibrándose en gran medida. Tu magnetismo personal será muy fuerte y dominante, el amor llegará de forma imprevista. Pon más atención a los documentos que firmes.

ESCORPIO

No te empecines tanto en conquistar en la jornada más beneficios de los previstos, quédate con lo seguro y no arriesgues. Controla más tus gastos pero no te limites hoy en expresar tus emociones.

SAGITARIO

Te sentirás impulsado a experimentar una excitante aventura. Hoy no están todas contigo así que prepárate para lo incierto. En viajes habrá éxitos seguros y el reencuentro con un ser especial.

CAPRICORNIO

Será más fácil en la jornada llegar a resoluciones en lo laboral y afectivo. Tu palabra tendrá mucho peso y sacarás beneficios. Sorpresa excitante en el amor que te cambiará todo.

ACUARIO

En lo social no habrá variantes importantes, será en tu mundo íntimo donde hallarás hoy la plenitud de tus deseos. El sexo opuesto te mimará mucho y te hará sentir como en el paraíso.

PISCIS

Llegarán ciertos rencores en tu círculo laboral, rápidamente todo quedará en nada. Por el contrario en el amor aparecerán situaciones muy excitantes, está en ti que te arriesgues a esa nuevas aventuras.

