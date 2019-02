Una modelo asiática con pecas desata la guerra entre Zara y China

Sin embargo, esta vez ha conseguido ofender sin querer, tal y como ha desvelado la propia marca, a un país entero con la campaña de su primera colección de belleza 'low cost', que está protagonizada, entre otras, por la popular modelo Jing Wen. ¿El motivo de la polémica? Una fotografía muy natural en la que la maniquí muestra sus pecas. Con la apariencia 'cara lavada' de Jing Wen como arma, el gigante asiático ha calificado la campaña de "insulto", pues consideran que es una imposición de los estándares de belleza blanca a las mujeres chinas, según el New York Times, ya que aleja a la mayoría de chinos del canon de belleza que parece imponer la marca (las pecas no son habituales).

Las respuestas por redes no se han hecho esperar y se ha abierto un debate internacional sobre los cánones de belleza y el respeto cultural, a través del 'hastag' 'Insulto a China'.

OK before ppl getting the wrong impression of C netizens either due western media or some certain picked negative comments, it's actually really just few comments. so basically it was about an ad of Zara in China. The company used a Chinese model with freckles. And apparently pic.twitter.com/UmAu0Nm9vX