El rap sobre Vox que arrasa en las redes sociales

'Like a Vox', así se titula la canción que la artista Sofía Rincón le canta al líder de Vox , Santiago Abascal , y que está circulando por las redes sociales a la velocidad de un mísil. Aunque según dice Rincón, misiles es lo que lanzan los ojos de Abascal. "Tus ojos lanzan misiles, tu fuerza es descomunal, quiero verte en más desfiles, eres todo un semental".

El rap, que describe a Abascal como un superhéroe que va a salvar España, ya acumula más de 62.000 visitas. Habla de las polémicas que ha protagonizado el partido político, a la vez que hace referencias a otras formaciones y políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado o Albert Rivera.

La canción, que habla irónicamente del líder de Vox, se adentra también en la situación en Cataluña: "¿Qué dice Puigdemont? No lo entiendo porque yo siempre subo al escenario con un diccionario Vox". E incluso a la inmigración: "En tu pecho hay una 'S' como la de Supermán. Cuando quieras un buen plan, no me metas el Islam".

También ironiza sobre el famoso vídeo que utilizaron para la campaña de las elecciones andaluzas, en el que Abascal aparecía subido a un caballo: "Jineteando en tu caballo, por la sierra tú te vas. Pedro, Pablo, Albert, Casado, se han quedado muy atrás".

En las redes sociales ya se ha compartido el vídeo. Algunos han aplaudido a Sofía Rincón, pero otros todavía no tienen muy claro si la letra es a favor, o en contra de Vox.