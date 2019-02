Los grupos de investigación mixtos funcionan mejor

Blas Valero, profesor de investigación del Instituto Pirenaico de Ecología, apostó por trabajar en “grupos lo más variados posible”. Hoy, el núcleo central de su grupo de investigación “está compuesto por dos mujeres y yo, pero es importante que la diversidad general del mundo se refleje en la diversidad de los grupos de trabajo”. Según su experiencia, “siempre los grupos en que hay un buen número de mujeres trabajan y avanzan mejor. Es un valor añadido que favorece la creatividad y el trabajo en común, base del trabajo científico”.

Escucharon su aportación el centenar de escolares del instituto IES Avempace y del colegio Santa María Reina de Zaragoza que asistieron en Ibercaja Patio de la Infanta a una mesa redonda moderada por María Villarroya, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas AMIT-Aragón, y María Jesús Lázaro, delegada del CSIC en Aragón, quien destacó que estos encuentros “ayudan a dar visibilidad a la influencia de las mujeres en la carrera profesional y a la importancia de crear equipos mixtos de investigación que, al final, deben ser el futuro de la igualdad no solo en las ciencias, sino en todas las áreas de trabajo de nuestra sociedad”.

Valero recordó que, “antes de volver aquí, al CSIC, y pese a que el trabajo de campo en geología parece que es solo de hombres, según mi experiencia en Estados Unidos muchas de las investigaciones y expediciones a lugares complicados y exóticos estaban dirigidas y organizadas por mujeres. Por eso me pareció desde siempre normal y habitual el trabajar en grupos en los que las tareas de dirección y organización no estaban definidas por géneros sino por quién lo hacía mejor”. A su vuelta, encontró grupos pequeñitos, “a veces yo mismo con mi propio entorno”. En el grupo al que empezó a incorporarse, “Ana Navas era la coordinadora y todo ello me hizo pensar que los grupos tenían que ser lo más variados posible”.