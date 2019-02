Fotografiado un leopardo negro en África, el primero en más de cien años

Durante décadas, el leopardo negro era un animal que se daba por desaparecido en África. Se hablaba de él, pero no había ninguna confirmación científica de su hallazgo. Pero ahora, con pocas semanas de diferencia, dos testimonios han demostrado que al menos uno de estos hermosos felinos se mueve a sus anchas por la sabana.

Este miércoles han arrasado en las redes sociales las imágenes captadas por el fotógrafo británico Will Burrard-Lucas, que muestran un ejemplar de leopardo negro. Según cuenta el propio Burrard-Lucas en su página web, consiguió la foto en la región de Laikipa, en Kenia, donde se trasladó después de que unos amigos le aseguraran que se había visto al animal por la zona. Tras seguir el rastro de varios leopardos, el fotógrafo colocó cámaras automáticas para que retrataran lo que fuera que pasara delante de ellas por la noche. "Dejé las cámaras muchas noches. Luego volvía a revisarlas y cuando cogí la última cámara, vi fotos de hienas, pero no de leopardos. Eché un vistazo rápido sin esperar encontrar nadas más. Pero al hacer 'scroll' en las últimas imágenes, tuve que parar ante una fotografía incomprensible... un par de ojos rodeados de oscuridad... ¡¡un leopardo negro!!!. No podía creerlo y me costó unos cuantos días asumir que había logrado mi sueño", explica.