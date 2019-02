Consulta el horóscopo de hoy: miércoles, 13 de febrero de 2019

Esta es la predicción del horóscopo del miércoles 13 de febrero de 2019 de todos los signos del zodiaco: ARIES

Habrá sorpresas y noticias agradables en tu terreno laboral como familiar. Aún así no te desconectes de la realidad, debes hoy pensar en frío por tu bien. Te llegarán nuevos planes de trabajo positivos.

TAURO

Aparecerán varias proposiciones de trabajo, no quieras cumplir con todos a la vez y toma las cosas con calma si no más tarde lo pagarás. No descuides el lado romántico, hoy necesitas del amor.

GÉMINIS