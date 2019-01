El padre que arrasa en las redes por disfrazarse de Elsa con su hijo

Este padre cuenta que a su hijo de cuatro años Dexter le encanta la película de 'Frozen' y que para él Elsa es una superheroína. Por eso, cuando dijo que quería vestirse y bailar como ella al padre no le sorprendió y decidió unirse a la diversión. "Es importante que cada niño pueda hacer lo que desea hacer", narra el padre a través de su perfil.

El baile se convirtió en un entreñable momento entre padre e hijo mientras la madre no estaba en casa y, al compartirlo, en un ejemplo de familia que no pone trabas al pleno desarrollo de sus hijos. "Porque lo importante es dejarse llevar y ser uno mismo", concluye el padre.

BEST DAD: When his son wanted to dance to "Frozen" songs, this dad put on an Elsa costume and danced with him – because it's important to just "let it go" and be yourself https://t.co/Mhv8BYs6G4 pic.twitter.com/MOHzgMiIZK