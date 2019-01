Las ocho formas de escribir la letra x. ¿Cuál es la tuya?

La estadounidense Sixers Smasey ha compartido en su cuenta las ocho posibles formas de hacer la x. Comenzado los dos trazos arriba, o uno arriba y otro abajo, empezado por el lado derecho o por el izquierdo... las combinaciones presentan un amplio abanico de opciones que han fascinado al ciberespacio.

Será que pocos se habían parado a pensar cómo escriben, pero el tuit de @SMASEY acumula más de 22.000 comentarios y supera los 51.000 'me gusta'. Y ante su sencillo gráfico es difícil resistirse a hacer x sin parar para comprobar cuál es nuestra fórmula preferida.

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P