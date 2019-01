Consulta el horóscopo de hoy: lunes, 21 de enero de 2019

Hoy te encontrarás con dudas y confuso, trata de no mirar tanto hacia atrás y busca nuevas maneras y soluciones. Si necesitas ayuda, pídela con rapidez. Hoy mejor contar con otros en todo.

TAURO

El día se presenta con acontecimientos que te sacarán de la rutina y te alegrarán más la jornada conociendo o contactando con gente alegre y jovial. Magnetismo a tope incluso en el amor.

GÉMINIS

Pensamientos del pasado limitarán una jornada llena de buenas oportunidades para tu persona, no permitas que la negatividad te vaya oprimiendo el día. Levanta el ánimo y verás la felicidad.

CÁNCER

El aporte de terceros y la ayuda de asociados o amistades serán la principal fuente de solución de tus problemas. Atención a las comidas fuertes y a los excesos. El azar de tu lado con sorpresas.

LEO

La timidez o intolerancia deberán de ser controladas con fuerza o de lo contrario te encerrarás en ti mismo sin conseguir lo que deseas y te quedarás solo. Hoy ponte más firme, aplica tu poder.

VIRGO

Hoy es un día donde el resultado de tus especulaciones darán resultado positivo. Es mejor que dediques el tiempo a organizarte mejor en todo para sacar grandes beneficios. Reencuentro especial.

LIBRA

Jornada complicada en el campo de las relaciones sociales, sólo será en la intimidad donde hallarás un total equilibrio y compensación a tus necesidades. En el amor estarás brillante.

ESCORPIO

No te metas en asuntos de terceros ni comentes los chismes que abundan a tu alrededor. Domina tu morbo y curiosidad para no crearte enemigos gratuitos. Noche muy movida y que no tendrá fin.

SAGITARIO

Asociaciones y contactos serán muy positivos, todo lo que realices junto con la gente tendrá resultados extraordinarios. Deja la timidez, lánzate a lo nuevo, hoy los astros están contigo.

CAPRICORNIO

Habrá cambios en tu área económica y tu ojo clínico sabrá sacar partido de forma eficaz en asuntos financieros. Múltiples tareas compensarán en lo material. Se resuelve un viejo problema.

ACUARIO

Hoy tu mente estará más lúcida y tendrás la capacidad necesaria para organizar sin problemas tus asuntos e incluso el de algún compañero. La noche te depara una sorpresa erótica muy fuerte.

PISCIS

La intranquilidad de tus trabajos sin terminar y los asuntos emocionales sin solucionar crearán una gran ansiedad que te hará perder oportunidades increíbles. Céntrate en algo y ganarás mucho.

Para consultar el horóscopo y otros servicios pulse aquí.