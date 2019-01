Wikipedia celebra el mes de la Antártida con una 'editatón' en la que puedes participar

Porque 'editatón' es un acrónimo entre 'editar' y 'maratón', acuñado por la conocida como 'enciclopedia libre' que, en sus propias palabras, define así: "un evento de edición colectiva y simultánea en Wikipedia, gratuito y abierto al público, en el que personas con distintos niveles de experiencia se reúnen presencial o virtualmente —o combinando ambas opciones— para mejorar o crear artículos, generalmente propuestos de antemano y relacionados con un tema concreto".

Hasta el momento, solo en España, se han celebrado ya 16 editatones, entre ellas, la Editatón del Camino de Santiago francés en Jaca, la Editatón por la visibilidad de las mujeres de Aragón o la Wikimaratón por la visibilidad de los artistas contemporáneos. Y, durante este mes de enero, quien lo desee puede participar en la 'editatón' en línea programada para "aumentar el conocimiento sobre la Antártida en Wikipedia en español a través de la creación de artículos de calidad sobre este continente".

¿Por qué la Antártida?

"A lo largo de estos años se han realizado numerosas actividades, como maratones de edición o concursos, para mejorar contenidos sobre temas poco trabajados en Wikipedia", explica Santiago Navarro presidente de Wikimedia España. "Nos dimos cuenta que el contenido sobre la Antártida en Wikipedia es aún escaso pese a ser un continente enorme, y con una historia de exploraciones muy interesante. Con los problemas medioambientales actuales deberíamos protegerla más, y para ello el primer paso es conocerla, ¿y qué mejor forma de conocer la Antártida que escribir sobre ella? Es normal que haya poco contenido en español ya que la gente suele editar sobre temas cercanos, sobre su ciudad, su país o lugares que ha visitado. Por eso, decidimos dar un impulso en enero motivando a la gente a editar con este Mes de la Antártida".

No es la primera vez que este continente es protagonista de una editatón. "Es la segunda vez que llevamos a cabo el Mes de la Antártida. El año pasado la respuesta fue muy positiva, con más de 200 artículos creados. Este año está costando un poco más, pero vamos por el buen camino. Todo lo que es mejorar ayuda. Se han creado artículos sobre geografía, pero también sobre exploradoras o expediciones. Aún queda medio mes, así que esperamos que más personas colaboren y creen más artículos", añade Navarro.

¿Quieres participar?

Cualquier persona tenga la edad que tenga puede participar. "Y no solo en el 'Mes de la Antártida', sino en Wikipedia", recalca el presidente de Wikimedia España. "Hay artículos en Wikipedia que han sido creados por niños de cuarto de primaria, otros por jóvenes de la ESO, y otros por jubilados. Aquí, más que en cualquier otro lugar, lo importante es participar".

Puedes encontrar el listado de normas para poder participar en esta editatón en el apartado 'Wikipedia: Mes de la Antártida' que encontrarás en la enciclopedia. No obstante, lo más importante es que "los artículos deben estar bien escritos y contar con referencias. Es similar a cuando se pide un trabajo en clase. Si cuenta con muchos errores, no se entiende, y no podemos saber si lo que se ha escrito es cierto o no, no cumple con los mínimos exigidos. Y por supuesto, si se detecta que se ha copiado, el artículo se borra; siempre hay que respetar los derechos de autor".