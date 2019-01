Dani Rovira sube a las redes el vídeo de un atropello a un grupo de ciclistas

"Imágenes duras. Estamos aquí porque aún no nos tocaba irnos... Respetémonos en la carretera..." Con este duro mensaje, colgado en su red Instagram , el actor Dani Rovira ha dado a conocer el atropello que hace un tiempo sufrió un grupo de ciclistas entre los que estaba él, durante el rodaje de 'Todos los caminos', una cinta que quiere dar visibilidad al síndrome de Rett.

Aprovechando la presentación de la cinta, el actor malagueño ha compartido en redes sociales el vídeo del brutal accidente.

Dani Rovira graba su viaje en bici de 11 días para visibilizar el síndrome de Rett: "No me da miedo mostrarme como soy"

Según anuncian varios medios de comunicación, el grupo pedaleaba en ruta para visitar en Roma al Papa Francisco. El día del atropello estaban realizando la cuarta de las once etapas en las que se divide este trabajo y dos de los ciclistas fueron arrollados por detrás por un coche cuyo conductor perdió el control.

En declaraciones a ‘ABC’, el conocido intérprete asegura que el día del incidente estuvó en shock. "No sentí miedo, eso me llegó al día siguiente cuando tuve que volver a montar en la bicicleta. Ahí fue cuando me empezaron a temblar las piernas. Fue un punto de inflexión en el documental y una metáfora de lo que te puede pasar: hoy te atropella un coche, mañana te toca la lotería y pasado te diagnostican esclerosis múltiple, la vida es así".

En el documental, Rovira colabora con Francisco Santiago, el padre de Martina, una niña afectada por la enfermedad rara del Síndrome de Rett, y dos amigos más. Todos pretenden llegar a El Vaticano para tener una cita con el Papa Francisco y visibilizar esta enfermedad rara.