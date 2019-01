Los 'youtubers' que ayudan a estudiar y mejorar las notas

En Youtube no solo se habla de videojuegos, moda, fútbol o de retos. La plataforma se convierte en un aula virtual, donde muchos profesores cuelgan sus vídeos explicativos. En época de exámenes y durante todo el año cada vez más estudiantes recurren a los canales de Youtube para aclarar dudas o reforzar las clases. "Gracias, mañana tengo examen de esto". "He aprendido más en 10 minutos que en 10 horas de clase". "Tu canal es muy guay, aprendo un montón y ademas es divertido, ¡muchas gracias por subir vídeos de química!", le escriben a Marta.

Marta Vitores abrió su canal hace poco más de un año y ya suma casi 160.000 suscriptores. Sus vídeos van dirigidos fundamentalmente a estudiantes de 2º de Bachillerato, pero también tiene seguidores más jóvenes y estudiantes de ingenierías. "Youtube es una herramienta muy eficaz. Ayuda tanto a los que les cuesta seguir el ritmo en clase como a los que van bien y quieren reforzar. Beneficia a todos. Hice un estudio entre mis alumnos y los que veían vídeos en Youtube tenían dos puntos más de media en las notas", explica.

Marta estudió Biotecnología en la Universidad de Zaragoza y el último cuatrimestre lo hizo en Australia. Allí vio que las clases se grababan en vídeo para que los alumnos pudieran seguirlas luego en casa. De ahí sacó la idea de convertirse en 'youtuber'. Graba una media de un vídeo a la semana en su casa. "No me esperaba este éxito, estoy muy contenta. Pero no quiero dedicarme solo a esto. Quiero ser profesora, es mi pasión", asegura, mientras estudia oposiciones y un máster.

De Miguemáticas a Julioprofe

"Youtube es una herramienta muy eficaz para enseñar y llegar a los jóvenes. Bien empleada fomenta la autonomía y el aprendizaje. Los padres y los profesores tenemos que enseñar a los chavales el buen uso", afirma Miguel Ángel Miguel, 'Miguemáticas' en las redes sociales. Actualmente es profesor de matemáticas en el IES El Portillo de Zaragoza y es 'youtuber' desde hace cuatro años. Su canal tiene más de 32.000 suscriptores. "Nunca me imaginé que tanta gente pudiera verme, y menos de tantas partes de mundo"

Él también graba y edita sus vídeos en casa. Tiene un total de 337, la mayoría dirigidos a estudiantes de la ESO. "También he grabado temas de Bachillerato porque siempre hay peticiones en el canal y para Selectividad les viene bien", apunta. Miguemáticas es un apasionado de las matemáticas y las nuevas tecnologías. En sus clases también usa distintas aplicaciones de móvil.

Internet no tiene fronteras y el aula virtual de Youtube tiene alumnos y profesores de todo el mundo. Uno de los 'youtubers' más populares de matemáticas es el colombiano 'Julio profe': su canal tiene tres millones de suscriptores. Otro es el madrileño Julio Calle, que fue finalista de los 'Global Teacher Prize', considerados los Nobel de la docencia. Su canal 'Unicoos' tiene más de un millón de suscriptores, que siguen sus vídeos sobre matemáticas, física, química, tecnología y dibujo.

El fenómeno de los 'booktubers'

"En los últimos años estamos viviendo una explosión del fenómeno 'booktuber'. Los 'booktubers' son referentes, tienen un efecto superpositivo y directo en los jóvenes . Sus recomendaciones de lectura son muy seguidas. Yo los pongo como ejemplo en clase porque son muy buenos comunicadores. En Bachillerato, por ejemplo, hablo de una obra y apoyo mi explicación con vídeos de 'booktubers'", explica Graciela de Torres, profesora de Literatura de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato en el instituto Avempace de Zaragoza. Con los alumnos de 4º desarrolla un programa de innovación, El Aula del Tiempo, que aúna literatura, teatro, hilos de Twitter y, también, 'booktubers'.

Algunos 'booktubers' muy seguidos por los estudiantes son Javier Ruescas o Sebas G. Mouret. Y entre estos nuevos críticos literarios hay varias aragonesas destacadas, como Andrea Rowling (Andrea Izquierdo), con 160.000 seguidores en su canal, o Martitara BookVlogs (Marta Álvarez). Andrea Rowling publica un vídeo a la semana. En el último habla de sus propósitos lectores para 2019: quiere leer 60 libros por placer (sin contar los de trabajo o estudios).

Historia y cine

En Youtube caben todas las materias. Profesores aragoneses siguen y recomiendan el canal de historia 'La cuna de Halicarnaso', del 'youtuber' José Antonio Lucero. En uno de sus últimos vídeos propone películas para que los jóvenes aprendan historia. En su selección están, por ejemplo, 'Gladiator', 'El nombre de la rosa', '1492: La conquista del paraíso', 'Alatriste', 'Tiempos modernos' o 'Good bye Lenin'.