El Día Sin Pantalones llena de risas los metros de medio mundo

La temperatura no acompaña demasiado, pero decenas de personas se han quitado los pantalones este domingo en los vagones del metro de Nueva York. Es el 'No pants subway ride', una iniciativa que se celebra cada mes de enero desde 2002 con un único objetivo: conseguir la sonrisa de los viajeros.

El Día sin Pantalones nació de la mano de Improv Everywhere, un colectivo de humoristas que celebra sus espectáculos en plena calle. Hace seis años convocaron a los neoyorquinos a quitarse los pantalones y las faldas en el metro y desde entonces, cada año son más las personas que se han unido a esta 'performance'. Y no solo en la Gran Manzana. Otras ciudades han copiado esta gran broma colectiva, que llega ya a lugares como Praga, Berlín, Buenos Aires, Milán, Copenhague o Chicago, entre otras.

¿En qué consiste el 'No pants subway ride'? Los miembros de Improv Everywhere lo explican en su página web: "La idea es sencilla: pasajeros aleatorios se montan en el metro en diferentes paradas en pleno invierno sin llevar pantalones. Todos se comportan como si no tuvieran nada que ver unos con otros y todos llevan abrigos gruesos, bufandas y guantes. Lo único raro es que no llevan pantalones".

Los participantes son convocados con un mes de antelación a determinadas bocas de metro. Si alguien les pregunta, la consigna es decir que "han olvidado" la ropa. El primer año solo hubo siete 'despantalonados', todos varones. Ahora son más de un centenar los neoyorquinos que se desnudan a medias en los vagones.

En Manhattan, además, los participantes acaban encontrándose en Washington Square, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad. Allí vuelven a vestirse y ponen punto final a su actuación. Y suponemos que con ganas de recuperar la ropa, porque las temperaturas bajo cero que estos días se viven en Nueva York no acompañan demasiado a este striptease colectivo.

Pero a la vista del éxito de la convocatoria -una "celebración de la locura", como la llaman desde Improv Everywhere- parece claro que cada vez serán más las personas que luzcan ropa interior en pleno enero a cambio, solamente, de una carcajada.