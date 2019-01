Este es el tuit más retuiteado de la historia

"¡La venta de primavera de Zozotown es la más rápida de la historia y superó los 10.000 millones de yenes! Con una apreciación diaria, daré 100 millones de yenes en efectivo. La única forma de aplicar es seguirme y RT este tuit”, explica el mensaje, cuyo objetivo era celebrar el éxito de ventas de la compañía.

De esta forma, Maezawa ha conseguido superar el récord que hasta ahora estaba en posesión de Carter Wilkerson, quien ganó un año de Nuggets gratis gracias a una cadena americana de comida rápida, tras alcanzar los 3 millones y medio de retuits.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3