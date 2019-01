Gracias, Marta

No acostumbras a saber cuándo es la última vez que vas a estar con alguien, por eso nunca te esfuerzas en ser generoso, en decir las palabras que el otro desea escuchar o en expresar tus sentimientos. Siempre crees que habrá ocasiones posteriores. No las ha habido con Marta. Ella ha sido la primera de nosotras en morir. Ya no está y no consigo recordar de qué hablamos esa última vez. Supongo que de los niños, de su Juan y de su Ana, y de mis libros. En todo caso no le dije lo que su amistad significaba para mí.