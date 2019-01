El entierro de 'Chimuelo', el periquito de un niño, se hace viral por "algunos inconvenvientes"

Decidirse a adoptar una mascota es un paso difícil en la vida de cualquiera: un nuevo miembro en la familia requiere atenciones y genera gastos, aunque equilibren la balanza con amor. No obstante, todavía es más duro verlos marchar.

Esto es lo que le ha pasado a Renato Barrera, un niño de Chile que ha tenido que despedirse de su periquito 'Chimuelo', una mascota que siempre fue 'complicada', no de trato, sino por su salud: "tenía una deformidad genética, no le crecieron las alas y se quedó chico, le faltaban algunas plumas y por eso no pudo volar", explicaba Barrera durante una entrevista a un medio chileno. Esta es precisamente la razón de su nombre: tal y como explica el pequeño, quiso llamar a su pájaro 'Chimuelo' porque le recordaba a un personaje de 'Cómo entrenar a tu dragón' que tampoco podía volar.

Ante el fatal desenlace, Renato quiso dar sepultura a su periquito y dedicarle una oración. El problema fue que, después de dedicarle sus versos personalizados y cavar un hoyo para despedir a su mascota, en el acto intervino también su perro.