La despoblación forzada

Vivimos en una de las autonomías más despobladas de España. Provincia por provincia, Teruel se lleva ese triste honor. Tampoco Huesca se escapa, ni Zaragoza. La solución no parece fácil, ni que nada ni nadie tenga voluntad de hacer algo. La herida no se cierra y la sangría sigue. La realidad es triste, inexorable, pero sí que algunas circunstancias pueden ser mejorables. Habría menos soledad. Los servicios públicos no están a la altura del presente diverso de cada lugar. Nada es a la medida. Sanidad, educación, finanzas, abastecimiento y sobre todo la comunicación.

La autovía que va de Teruel al Pirineo no ha conseguido los beneficios esperados. Los caminos que la complementan no dan para mucho, no solo por su firme, también por su trazado, curvas y más curvas. Hay tramos en que no caben dos autobuses. Pueblos que se despueblan en gran medida por estar incomunicados.

Peracense. Hasta hace un año, por lo menos, una vez por semana y a las 6 de la mañana, aparecía un autobús que iba hasta Monreal del Campo. ¿Qué hacer en Monreal a las 6.30? ¡Una vez a la semana! Puro desatino. A nadie se le ha ocurrido un servicio diario de microbuses, ida y vuelta, a hora prudencial que rompa esa soledad que a veces tienen que vencer sea como sea, llueva o nieve. Las quitanieves cumplen unas órdenes surrealistas: pueden limpiar fuera de los pequeños pueblos, pero nada de nada en las calles más amplias, cubiertas de hielo que hasta salir de casa es un riesgo. La media de edad en esas pequeñas localidades es alta. Unos ya no pueden conducir. Otros no tienen vehículo. Problemas para todos y para todo. Esos microbuses serían un alivio. En las ciudades contamos con autobuses urbanos. Sería más que justo que también a ellos se les facilitará su desplazamiento. Pero, no.