Kim Kardashian y el rapero Kanye West vuelven a ampliar la familia

No hay dos sin tres y, en este caso, no hay tres sin cuatro. La empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West acaban de confirmar, según publica la revista estadounidense 'People', que van a ser padres de un nuevo hijo, que nacerá el próximo mes de mayo por gestación subrogada.

Al parecer, según las mismas fuentes, la mujer encargada de dar a luz será la misma que gestó a la pequeña Chicago, la tercera hija del matrimonio, quien nació el 15 de enero de 2018. Antes de que Chicago viera la luz, Kim ya insinuó la posibilidad de ampliar la familia con la misma madre y, en agosto, en unas declaraciones al canal E! News aseguró que había hablado con ella y que, si le daba el consentimiento, este embarazo formaría parte de la decimosexta temporada de su famoso programa televisivo 'Keeping Up with the Kardashians'.

Un nuevo bebé que tendrá que compartir espacio de juegos y mimos familiares también con sus dos hermanos mayores, Saint y North, que nacieron después de dos complicados embarazos ya que Kim sufrió de placenta accreta, lo que puso en grave riesgo su vida y la de los pequeños.