Todavía me estremece recordarlo. Yo tendría cuatro o cinco años cuando, un día, sin venir a cuento, mi padre me anunció con absoluta naturalidad un acontecimiento realmente inquietante: "Mañana vendrán los hombres rana". Los hombres rana venían a Caspe a revisar la estructura del dique que contenía las aguas del Mar de Aragón. Los hombres rana… me repetía yo una y otra vez, y no conseguía sacudirme el peso de esa imagen… No sabía si aquellos hombres serían rana de medio cuerpo para abajo, como las sirenas y los centauros, o bien, si serían híbridos de la cintura para arriba y tendrían los ojos saltones y una lengua larga con la que se saludarían. Las dos posibilidades me inquietaban tremendamente.