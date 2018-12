La actriz estadounidense Angelina Jolie no descarta meterse en política y está dispuesta a ir "donde se le necesite", según declaró hoy en una edición especial del programa Today de BBC Radio 4, que ella misma dirigió.

Preguntada por el presentador Justin Webb si se encaminaba hacia la política, la intérprete, conocida por su implicación en causas humanitarias, indicó que no cierra ninguna puerta.

"Si me hubieras preguntado hace veinte años, me habría reído. Realmente, no lo sé", manifestó Jolie.