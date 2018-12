'Apps' para realizar bromas telefónicas el día de los Santos Inocentes

Polvos que hacen que te pique todo el cuerpo, bombas fétidas, bichos, petardos, muñecos en la espalda… hoy hay que andarse con ojo. Cada 28 de diciembre se celebra el día de los Santos Inocentes, un día en el que las bromas, las noticias falsas y los chistes son los indiscutibles protagonistas.

Si todavía no sabes qué broma gastar, pero quieres hacer una inocentada a algún familiar o amigo, te proponemos cuatro aplicaciones para gastar bromas telefónicas con las que seguro se la colarás a todos y te morirás de la risa. Y lo mejor de todo es que no tienen porque saber que has sido tú.

Juasapp

Elige a tu 'víctima' y el tipo de broma que quieres (multa por exceso de velocidad, la cesta de navidad, la pizza a domicilio… y muchas más). La propia centralita de la app llama a la persona y le gasta la broma. En tan solo dos minutos la recibirás en tu teléfono para poder escucharla y reírte a carcajadas. Lo mejor de todo es que no sabrán que has sido tú, al menos que lo confieses. La descarga de la app es gratuita pero solo te dan dos bromas gratis, si quieres más tienes que pagar. Disponible para Android e iOS.

PrankDial