'Me muero', la reflexión del 'youtuber' zaragozano Alex Puértolas que conmociona a los jóvenes

Este ha sido el caso del popular 'youtuber' zaragozano Álex Puértolas, que esta semana ha sorprendido a sus fans con un polémico vídeo titulado 'Me muero', que acumula ya cerca de 100.000 visualizaciones. El joven de 27 años ha dejado a un lado sus bromas o temas ligeros para ponerse serio y reflexionar sobre la muerte y el modo en el que vivimos.

"Hola, mi nombre es Álex Puértolas y seguramente hayas entrado en este vídeo por la curiosidad... por ver si voy a contar que tengo una enfermedad o que me ha pasado algo. El título es verdad, me estoy muriendo, pero al igual que te estás muriendo tú", comienza diciendo Puértolas.

"Tenemos miedo a morirnos mañana porque somos infelices ahora mismo. Tenemos miedo de que se nos muera la persona que tenemos al lado porque sabemos que no hemos dado todo por esa persona. Tenemos miedo de morirnos mañana porque sabemos que no hemos hecho lo que queremos", continúa el 'youtuber'.

Tras este impactante comienzo, Puértolas se sincera y cuenta que recientemente ha pasado por un "momento de bajada", el cual le ha hecho replantearse sus prioridades y su forma de afrontar la vida. El joven, que en todo momento se muestra muy afectado y al borde de las lágrimas, relata su particular "ejercicio de reflexión".

"Miré mi vida desde fuera y no me reconocí, no me gustó lo que vi. Todos tenemos una brújula con la que nos guiamos o una balanza donde ponemos las cosas que para nosotros son más importantes en la vida; y no me gustaba ni mi brújula ni mi balanza", confiesa.

"Nos hemos vuelto personas egoístas, solo nos importamos nosotros. Nos hemos vuelto personas materialistas y muy capitalistas. Yo caí en ese error y te embarcas en un viaje de creer que lo que estás haciendo está bien porque la sociedad te mete esa prisa de hacer las cosas a su tiempo. Si no estás haciendo esto tienes que compararte con los demás y ver que estás haciendo algo mal; si tienes un trabajo, tienes que tener un trabajo mejor; si ganas tanto dinero, tienes que ganar más...", prosigue el joven.

Tras ello, asegura que "va a haber muchos cambios" en su vida, si bien prefiere reservarlos para sí mismo. No obstante, da una pequeña pista a sus seguidores: "Se nos ha olvidado que somos seres de contacto, de emociones, de sentimientos y que lo más valioso que tenemos es lo que más estamos descuidando, que son las personas", lo que podría significar que va a centrarse más en su vida personal que en el mundo de influencias y exposición que le rodea.

Por último, se dirige directamente a sus seguidores para plantearles una reflexión. "Te hago una pregunta, que es la que me hice yo. Sal de tu vida un momento y mírate desde una ventana y pregúntate: si mañana la muerte llamase a tu puerta, ¿te irías feliz?".

El vídeo ha sido aplaudido por muchos de sus fans, quienes han decidido hacer el mismo ejercicio de reflexión para recentrar su "brújula" y dar un cambio en su vida. Otros incluso se han mostrado preocupados por el 'youtuber' y le han ofrecido su apoyo para atravesar esa mala racha. Una muestra de que a veces las redes sociales también pueden actuar como plataforma de apoyo y motivación, frente a todo el odio que se intercambia a diario en este universo digital.

Cómo siempre tus reflexiones me llegan en los momentos justos, realmente me ha tocado y necesitaba escuchar algo así para despertar, espero lograr el cambio que necesito y al que tanto le temo . Y muchas gracias por animarme a intentarlo Alex — Bren (@_music_melody) 2 de diciembre de 2018

Hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto con un vídeo. Gracias por tu sinceridad, por hacerme reflexionar y por inspirarme. Eres muy grande Alex! Gracias ❤ — Miriam (@miriam_rmrez) 2 de diciembre de 2018