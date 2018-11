Día de santos

Cuando mi padre murió tardé varios años en digerir su pérdida. De hecho, todavía me sigue doliendo. Y ya han pasado casi treinta y seis. Sigo recordando su presencia y su partida. Son muchas las cosas que hubiera querido hablar con él. Muchas dudas que me hubiera gustado consultar y conversar. Pero, posiblemente, nada sería como es, ni yo mismo como soy. De facto, mi vida y la de mi familia no sería. Los renglones torcidos por los que han discurrido estos años no habrían sido, precisamente, más rectos. Todo sería distinto. Seguro. Habría tardado más en caerme del guindo, en dejar de ser un ‘aborrescente’ subsumido en la típica adolescencia insoportable. Me habría costado mucho más descubrir y cambiar tantos detalles que tuve que asumir sin transición. ¡De golpe! El hecho de su pérdida me obligó a despertar.