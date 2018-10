Romántica felicitación de Dabiz Muñoz a una Cristina Pedroche nostálgica al cumplir los 30

"Muchas felicidades al amor de mi vida, a mi compañera, amiga y mi amante... me cambiaste la vida radicalmente, me haces feliz cada día, me siento afortunado por estar cerquita tuyo cada minuto, tu sonrisa, tu mirada, tu personalidad... Gracias, gracias y gracias, por todo, por tanto, imposible expresarlo con palabras...", escribe el chef en la red social acompañando una foto de la pareja cocinando.

Horas antes, Pedroche había reconocido que cuando se acerca su cumpleaños se pone "súper nostálgica" y que a veces lo puede "confundir con tristeza", aunque reconocía después lo afortunada que se siente.

"Lógicamente no tengo ningún motivo para estar triste, la vida me sonríe, tengo una familia maravillosa, el mejor marido del mundo, un trabajo que me encanta en el que me lo paso muy bien... Pero me pongo como tontita cuando se acerca el 30 de octubre", subrayaba.

"Sé que es una tontería pero siempre me ha gustado compartir con vosotros mis sentimientos y no me gustaba la idea de guardar todo esto solo para mi", admitía ante sus seguidores en la red social y hacía esta reflexión:

"Este año cumplo 30 años y me pregunto: ¿lo estaré haciendo bien?, ¿estaré disfrutando la vida a tope? Yo creo que sí, que estoy donde siempre he querido. Me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Estoy orgullosa de mí. Me gusta siempre querer más", zanjaba en la publicación, que sumaba este martes por la mañana cerca de 75.000 'me gusta'.

La semana pasada la pareja celebró su tercer aniversario de boda y aprovecharon la ocasión para varios stories a su cuenta de Instagram para festejarlo con sus seguidores.