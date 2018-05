Un 'crowdfunding' para dar asistencia médica a los niños de Kumasi

Una concepción global del mundo, en la que se tienen en cuenta los graves problemas que sufren los países económicamente más débiles, así como unos profundos valores solidarios llevan, aún en la actualidad, a la realización de diversos proyectos sociales por parte de particulares a los que no siempre llegan las instituciones ni los planes de cooperación internacional.

Un ejemplo de ello es 'Da Salud y Ghana', una iniciativa impulsada por los jóvenes zaragozanos Patricia Calvo y Diego Puente que ya ha recaudado más de 6.500 euros a través de un 'crowdfunding' en la web goteo.org y con la que se pretende dar asistencia médica a los niños del orfanato de 'Assan Children´s Home', en la ciudad ghanesa de Kumasi. Un dinero que están destinando a recopilar material sanitario para el hospital del centro como medicamentos, camas, sillas de ruedas, muletas, guantes, gasas, compresas, mascarillas o tiritas, entre otros elementos.

Personas a título particular, socios de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) y entidades como el Hospital Viamed Montecanal ya han colaborado aportando diferentes materiales, entre los que también se incluyen dos ordenadores para los trabajadores. No obstante, y aunque llegaron ya al mínimo que se marcaron en el 'crowdfunding' para poder desarrollar el proyecto, sus impulsores esperan recaudar más. "Son muchas las necesidades del espacio, además del material sanitario básico. Hay que tener en cuenta que el centro daría servicio a un total de once distritos aledaños, por lo que todos los recursos recibidos serán de utilidad", indica Patricia, trabajadora social y que ya ha colaborado en algunas iniciativas de voluntariado en la capital aragonesa.