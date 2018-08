Los vestidos de boda de Meghan y Enrique se exhibirán en Windsor y Edimburgo

El vestido de novia de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y una réplica del que lució el príncipe Enrique en su enlace del pasado mayo se exhibirán en el castillo de Windsor y en el palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, informó este miércoles el palacio de Kensington.

Bajo el título 'A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex' (Una boda real: el duque y la duquesa de Sussex), la muestra abrirá sus puertas en el Castillo de Windsor, a las afueras de Londres, el próximo 26 de octubre y se podrá visitar hasta el 6 de enero.

El próximo año se trasladará a Edimburgo, donde se abrirá al público del 14 de junio al 6 de octubre.