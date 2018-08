Ana Botín, feminista

Ana Botín es, como se sabe, la presidenta ejecutiva del Banco Santander, la primera entidad financiera del país. Ha publicado en Linkedin un texto que a muchos ha parecido sorprendente, viniendo de quien viene, titulado ‘Por qué me considero feminista y tú también deberías’, ilustrado con una imagen que lo vincula al movimiento ‘#MeToo’ que surgió para denunciar la depredación del productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Ana Botín explica que, persuadida por su experiencia profesional de que las mujeres no reciben un trato justo, ha tomado conciencia de que la lucha individual por remediar la situación no es suficiente, por lo que resulta necesario recurrir al «poder del activismo público». Y si hasta hace poco no creía que la solución estribara en el establecimiento de cuotas, ahora sí piensa que la discriminación positiva es necesaria, y de hecho en su banco el objetivo para 2025 es que el 30% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres.

Es un gesto plausible de flexible ‘ciudadanía de empresa’, que demuestra que los tiempos han cambiado y que, en una economía cada vez más circular que lineal, el viejo estereotipo del empresario explotador carece de sentido (o se ha quedado obsoleto, por lo que quien todavía responda a tal modelo tendrá que cambiar o desaparecerá).