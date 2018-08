Alejandro Aznar: "Las plataformas 'online' y el Estado nos están dejando fuera del juego"

Pidal nació la década pasada por la necesidad de una asociación profesional con capacidad, porque las que había entonces tenían estructuras muy arcaicas.

Los premios de Lotería de hasta 10.000 euros no pagarán impuestos

¿Y Pidal?

Es del todo democrática, con estatutos renovados, no heredados de épocas pasadas, donde un socio es un voto, tenemos asambleas, rendimos cuentas. Otras asociaciones son más presidencialistas, pequeños reinos de taifas provinciales que se manejan entre ellos.

¿Hubo efecto llamada?

Sí, desde el primer momento contamos con las principales casas de Loterías del país.

¿Por ejemplo?

Doña Manolita, el Rosario, la primera de Castilla y León, la primera de Castilla-La Mancha, la tercera de Madrid, la primera del País Vasco... Pero no es una asociación solo para los grandes, sino pensada para el colectivo.

¿Qué males le achacaban a Loterías y Apuestas del Estado?

En 2010, Europa nos impuso romper el monopolio existente en materia de juego. Como asociación, negociamos con la anterior dirección general un contrato que han suscrito casi 4.300 administradores de Lotería de España. Otras asociaciones mucho más politizadas no quisieron trabajar en defensa del colectivo. Se nos criticó mucho, se nos acusó de traidores por negociar con el Estado, pero la realidad es que de 4.600 puntos de venta, 4.300 han pasado a la nueva formación. Negociamos porque no había otra salida.

Se oponen al cambio de contrato en cuanto al pago de comisiones por objetivos. ¿Por qué?

Tenemos un contrato único con Loterías que nos une a todos los administradores con el Estado, y lo que pretendemos es que el Estado cumpla. La expresidenta de Loterías, Inmaculada García, planteó cambiar el sistema de retribución, hacerlo por objetivos en vez de por una comisión lineal sobre las ventas. Eso nos puede beneficiar a unos pocos, pero incumple la normativa que tenemos por contrato. Y si además de trabajar por objetivos, estos tienen que ser los que nos marcan... entendemos que es una indefensión total.

Están en contra de plataformas de apuestas ‘online’. ¿Les quitan espacio?

La misma Loterías es un operador con juegos reservados, pero es del Estado. Pero están surgiendo pseudoperadores que usan nuestros espacios, tienen muchísima más capacidad de inversión que nosotros, y el Estado no nos está dando la tecnología suficiente para competir en igualdad de condiciones. Además, compite contra nosotros, entendemos que de forma desleal, porque lo hace como operador contra su propia red de ventas. Nos están dejando fuera del juego.

Tampoco pueden posicionarse en Google.

En Google se puede anunciar cualquier operador que tenga licencia de juego, pero a nosotros, vendedores oficiales de un producto en exclusiva como es la Lotería Nacional, no nos deja. No nos deja vender ni hacernos publicidad ni posicionarnos porque no tenemos un número de operador privado.

Aun así, las ventas por internet se han disparado.

Es cierto. A título personal, nosotros cada año vendemos más por internet. Pero somos 4.600 administradores, y muchos no tienen acceso a la venta ‘online’. El año pasado, las ventas por internet de la sociedad estatal de Loterías crecieron un 14%. La de los puntos de venta físicos, un 3%. Se está vendiendo más en la web, sí, pero vende el operador, en competencia directa con nosotros. Y los 56 operadores privados que hay en España crecieron el año pasado el 36%.

Estamos en pleno verano, con ola de calor incluida. ¿Qué tal va la venta de Lotería de Navidad?

Bien, a pesar del Gobierno. La campaña está siendo buena. Y es que tiene un arraigo social importante, es un sorteo único en el mundo.

¿En qué va a caer el Gordo?

En cero, ojalá. Es el número que más me gusta.