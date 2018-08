Insultos en una foto de las vacaciones de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en Instagram

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche son una de las parejas más queridas del panorama nacional. La presentadora y el chef de estrella Michelin están pasando las vacaciones en Perú y han querido dar a conocer todo el amor que se profesan en una fotografía que ha sido muy comentada en Instagram.

Estas criticas han surgido a raíz de unas imágenes que han subido y que los seguidores han considerado demasiado explícitas. En los comentarios los usuarios han hecho hincapié en el hecho de que no era necesario que se expusieran tanto en sus redes sociales. Así, bajo el título "Loving life... what else?" (Amar la vida.. que más), en el caso del chef, y "Descubriendo Perú a tu lado❤️ Amando el país y amándote a ti", en el caso de Cristina Pedroche, la pareja ha compartido con los demás su intenso viaje.

Ambas fotos han sido muy polémicas, ya que han recibido comentarios despectivos por la forma en la que posaban. "Cómo le come la lengua ajajajaja !!! Una foto un poco rarita la verdad"; "Vomitivos"; "¿Qué es eso? Cúal es el sentido de publicar esta foto me pregunto..."; "Dais un poco de asquete..."; "¿Se os pira ya un poco, no?", son algunas de las opiniones de los seguidores.