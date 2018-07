Ciencia y humanismo

La historia no es una sucesión de hitos inconexos. La larga extensión del periodo que es objeto de su análisis y, debido a ello, el necesario estudio independiente de muchas de sus etapas para conocerlas en profundidad, impide que tengamos una visión global que nos permita conectar fácilmente unos acontecimientos con otros. Ortega y Gasset, en ‘La España invertebrada’, lo describe con gran belleza mediante la siguiente metáfora: el tempo que la batuta de la naturaleza impone al crecimiento de las plantas es más lento que el exigido por nuestra retina para fundir dos imágenes quietas en la unidad de un movimiento.

La historia es un ‘iter’ continuo, cuyos puntos tenemos que unir para comprender su complejidad, para desentrañar sus porqués. Debemos interrelacionar hechos que se producen en distintas épocas, pero también fenómenos coetáneos que influyen los unos en los otros. Nuestros libros de historia hablan de forma independiente de la primera y la segunda revolución industrial, a las que, tras muchos años de avances en todas las disciplinas científicas –Pasteur creó las primeras vacunas hacia el año 1880, Einstein formuló su teoría de la relatividad en 1915 o Neil Armstrong pisó la luna en 1969– ha sucedido una espectacular revolución digital que se inició fundamentalmente con la creación de internet y que está edificando los cimientos de un nuevo mundo todavía por descubrir. La primera revolución industrial, situada en Europa a finales del siglo XVIII, fue en realidad el impulso inicial de la industrialización de Europa y Estados Unidos, su despegue. Un enorme acelerón en el proceso de innovación tecnológica que habían iniciado ya científicos como Copérnico, Galileo o Newton.

Pero, ¿por qué se produjo ese acelerón precisamente en ese momento y en ese lugar del mundo? La respuesta no solo se halla en el ámbito de la ciencia. Tiene también mucho que ver con el pensamiento humanista e ilustrado que, a lo largo de ese mismo siglo, brotó de las mentes de hombres de letras como Montesquieu, Rousseau, Jefferson o Voltaire. Sus ideas sobre libertad, derechos fundamentales y organización del poder de los Estados, así como sus principios de ética cívica contribuyeron decisivamente al encumbramiento definitivo de la razón y a la creación de un entorno político y social propicio para que la mecha del progreso económico y tecnológico prendiera rápidamente durante el siglo XIX. Mientras el hombre de ciencias investigaba, desarrollaba y creaba (la máquina de vapor, la bombilla, el telégrafo, el teléfono, el automóvil...), el hombre de letras, a través de la política, estructuraba el mundo de tal forma que el desarrollo humano y la innovación científica fueran posibles y fomentaran la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Las humanidades, la política y la ciencia se entrelazan permanentemente en nuestra historia. Se alimentan, se potencian y se fortalecen, del mismo modo que han de hacerlo en la revolución digital que vivimos hoy. Aunque lejos de un espíritu ‘ludita’, los avances tecnológicos no pueden crecer desbocados sin someterlos a un análisis ético, político, social y jurídico que trate de maximizar sus oportunidades y reducir sus debilidades y que busque anticipar soluciones a alguno de los problemas –no todo serán ventajas– que puedan plantear: creciente desigualdad, pérdida de ciertos derechos fundamentales –a la intimidad, por ejemplo– o creación de gigantes monopolios… Lo que nos ha enseñado la historia no podemos ignorarlo. La alianza entre las ciencias y las humanidades y la política es, ahora más que nunca, imprescindible para garantizar que conquistamos nuestro futuro de la mejor forma posible desde el punto de vista de los seres humanos. No se pueden considerar departamentos estancos que viven realidades paralelas. Debería ser, más bien, todo lo contrario.