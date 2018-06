Bertín Osborne, sobre el Aquarius: "Que los refugiados vayan a la mansión de Pablo Iglesias"

Este domingo llegaron los migrantes del Aquarius al puerto de Valencia y el presentador Bertín Osborne realizó este lunes unas polémicas declaraciones sobre el asunto.

Los hechos ocurrieron durante una entrevista en 'Los Intocables', una tertulia política de Intereconomia, en la que Osborne se pregunto si "¿vamos a ayudar a todo el mundo? Porque si les vamos a dar sanidad, vivienda, educación... Vamos a arreglar primero el drama de los españoles. Esto no es Suiza, macho. ¿Qué porcentaje de parados tenemos en España? Eso hay que verlo. Que hay muchos españoles que no tienen donde caerse muertos".

Pero la cosa no quedó allí. El presentador también hizo una propuesta acerca del emplazamiento de estas más de 600 personas a las que ofrecía la "mansión" de Pablo Iglesias. "Es muy grande, 500 m2, y la Moncloa es grande. Que no vendan una falsa solidaridad con el dinero de los demás. Me gustaría que la casa de Iglesias fuera más grande para que después no diga que los que tenemos casas grandes las hemos mangao", añadía.