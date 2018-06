El padre de Meghan Markle: "Prométeme que nunca vas a levantarle la mano a mi hija"

El padre de Meghan Markle, Thomas, ha concedido su primera entrevista desde la boda de su hija con el príncipe Enrique, el pasado mes de mayo. Ha sido en el programa de televisión 'Good morning Britain', y en su aparición, lo primero que ha hecho ha sido disculparse por el escándalo de la venta de sus imágenes a los 'paparazzi'.

La polémica y los problemas de salud hicieron que Thomas no asistiera al enlace real y no acompañara a su hija Meghan hasta el altar -finalmente lo hizo el príncipe Carlos-, una decisión que, según reconoció, le pesará toda la vida. "No puedo decir cuánto siento no haber estado en la boda de mi hija", dijo en la entrevista, y agregó que no podía imaginar mejor sustituto para él que el primogénito de la reina Isabel II. No obstante, lamenta las especulaciones que nacieron en torno a su ausencia en la boda: "Se ha opinado mucho y algunas personas han dijo que fingí mi ataque al corazón y salieron todo tipo de historias negativas sobre mí".

Thomas se enteró del romance de su hija con el príncipe Enrique porque la propia Meghan se lo contó. Poco después llegaría la pedida de mano de Enrique, que se produjo por teléfono. "Eres un caballero, prométeme que nunca levantarás la mano a mi hija y, por supuesto, te concederé mi permiso", asegura que le contestó.