Fran hace un paréntesis en 'Pasapalabra' después de casi 50 programas

Después de colarse durante casi medio centenar de programas en los salones de las viviendas españolas a través de la pantalla pequeña, el concursante de Pasapalabra Fran González es ya como de la familia para los seguidores de este concurso de Telecinco. Pero este biólogo asturiano dejará de responder a las preguntas del rosco con la soltura y concentración que acostumbra durante una temporada. Este investigador de la Universidad de Oviedo ha decidido hacer un paréntesis en el concurso debido a motivos familiares.

Según ha informado la cadena televisiva, Fran tendría que haber peleado este jueves por la silla azul de ‘Pasapalabra’, pero comunicó al programa que no podía acudir al plató debido a motivos personales. Así lo contó el presentador, Christian Gálvez, durante la emisión del concurso. No obstante, el propio Fran González ha dejado un mensaje en las redes sociales para excusar su ausencia ante los seguidores del programa: "Lamentablemente, he tenido que abandonar provisionalmente el concurso por motivos familiares. Por suerte, va todo mejor y pronto podré volver al concurso. Muchas gracias por vuestro apoyo".