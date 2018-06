Alaska y Mario vuelven a sus orígenes en un programa con "alma y verdad"

Alaska y Mario Vaquerizo regresan el 10 de junio a MTV, Comedy Central y Paramount Network con la quinta temporada del programa en el que muestran su vida "tal cual" a los espectadores, en la que viajarán a sus orígenes, desde el barrio de Vicálvaro de él al México de Olvido.

Será por tanto un "programa con alma" y, como siempre, han asegurado este jueves durante su presentación, grabado actuando como si las cámaras no estuvieran. "Ése es el éxito, transmitir la verdad. No hacemos nada que no hagamos habitualmente, no hay nada forzado y nunca hemos hecho nada que no quisiéramos".

Sólo Mario, que reconoce que padece "incontinencia verbal" tiene que cortarse "con los tacos" y con "no enseñar la marca de cerveza" que habitualmente le acompaña, su fuente de "vitamina B, porque la A la tengo con Alaska y la C con naranjas", ha bromeado.