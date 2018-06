Una joven canaria incendia las redes sociales en busca de un "amor de aeropuerto"

A bordo de un vuelo de la compañía Norwegian, la joven se quedó prendada de un "chico encantador" al que, sin embargo, por las prisas del momento y el estrés que conllevan los aeropuertos, olvidó darle su número.

Con la esperanza de volver a verlo, la joven, maestra de Infantil y Primaria, ha inundado las redes sociales de mensajes de amor, en un intento desesperado por que el pasajero de su asiento de al lado en ese vuelo (el 8A) aparezca.

"Hoy, @Norwegian_ES patrocina la historia de amor más efímera de mi vida. Ayer volé desde Madrid a Las Palmas al lado de un chico encantador. Con las prisas de la gente para salir me fui corriendo y no pude darle mi teléfono. #minutodesilencioporeseamorperdido #amoresdeaeropuerto", escribía la joven en Twitter.

Tanto la compañía área Norwegian como miles de usuarios en redes sociales se han volcado de inmediato para tratar de ayudar a Laura a encontrar al que podría ser el amor de su vida. "Si eres el chico que ocupaba el asiento 8A en nuestro vuelo de Madrid a Gran Canaria del pasado jueves 31 de mayo, la pasajera del 8B tiene un mensaje para ti (y si no lo eres, pásalo)", publicaba Norwegian en su cuenta oficial en español.

Si eres el chico que ocupaba el asiento 8A en nuestro vuelo de Madrid a Gran Canaria del pasado jueves 31 de mayo, la pasajera del 8B tiene un mensaje para ti.



(Y si no lo eres, pásalo. ) #loveisintheairhttps://t.co/lcI0PxLuSH — Norwegian (@Norwegian_ES) 3 de junio de 2018

Bajo el hastagh '#amoresdeaeropuerto', decenas de personas han aprovechado también la publicación de la joven para compartir su historia animándola a no darse por vencida en este intento (ya viral) de encontrar a su compañero de vuelo. "¡Estas cosas pasan! Así conocí yo a mi 'husband to be'. Asientos 13B y 13C - Mucha suerte @Laurittti", le respondía Inés Manso, otra usuaria de Twitter.