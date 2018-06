Pide comida a domicilio...y que maten a una araña

La historia comenzó cuando Demi Sweeney, una estudiante de criminología de 22 años de la Universidad de Bournemouth en Inglaterra, se despertó con una araña en el pasillo frente a su habitación. Esta, que sufre una gran fobia a estos insectos, trató de ponerse en contacto con sus amigos, pero ninguno podía "salvarla". Finalmente, se le ocurrió pedir comida a domicilio y que el repartidor matara a la araña.

Eso sí, antes de mandar el pedido, se encargó de saber si sería posible que el trabajador de Deliveroo la ayudara. Para ello se puso en contacto con el servició de atención el cliente que le indicaron que podía incluir su petición en la sección de comentarios del pedido, pero le advirtieron que quizá el repartidor tenía más miedo a las arañas que ella.

My fear of spiders was taken to a whole new level today in which I ordered food in a hope that the delivery driver would remove the spider..



Joe @Deliveroo @DeliverooHelp you are an actual LIFESAVER pic.twitter.com/YnkQhqhhWW