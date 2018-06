Llegan las vacaciones escolares y… ¿todavía no tienes activado el control parental en la 'tablet'?

Si tienes hijos menores de diez años y todavía no te has planteado activar el control parental en tus dispositivos tecnológicos o, lo que es peor, ni siquiera sabes en qué consiste esta herramienta, merece la pena que sigas leyendo esta información porque… las vacaciones escolares están a la vuelta de la esquina y son muchos los niños que buscarán llenar parte de su tiempo de ocio ante una pantalla.

No hay por qué negarles el entretenimiento digital siempre y cuando no se abuse de él. Como referencia, se puede tomar el tiempo que recomiendan los expertos: no más de una hora al día ante un dispositivo electrónico. En cualquier caso, durante el tiempo que se expongan al ordenador, móvil o tableta, es importante que los niños no accedan a un contenido inadecuado a su edad, por eso se recomienda activar el control parental y recurrir a una serie de plataformas propias para el público infantil.

Para empezar, se puede probar con las funciones de control parental que ofrece el propio sistema operativo del ordenador o del móvil. En el caso, de Windows, hay que ir a la aplicación de ‘Configuración’ desde el menú de ‘Inicio’ y, luego, hacer clic en ‘Cuentas’ y ‘Otras personas’. Para cada cuenta de niño creada habrá que abrir una cuenta de Microsoft que permitirá a los padres marcar límites de tiempo en el uso del ordenador, establecer las páginas web adecuadas para ellos y bloquear el acceso a determinadas aplicaciones y juegos. También con Mac se pueden configurar estos filtros de control parental.