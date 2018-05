Los jóvenes que no creen en Dios superan por primera vez a los que sí

Según el estudio, uno de cada cuatro españoles no es religioso. Toni Galán

Los jóvenes que no creen en Dios ni practican ninguna religión llegaron en 2017 al 53,5 %, superando por primera vez a los que sí creen, y en cuanto al conjunto de la población, 1 de cada 4 españoles no es religioso, según el estudio 'Laicismo en cifras 2017', de la Fundación Ferrer i Guàrdia.

Este año, sin embargo, el porcentaje de no creyentes se ha reducido un 0,8 %, aunque la directora de la Fundación, Sílvia Luque, ha remarcado que "no se trataría de un cambio de tendencia", sino de un aspecto estadístico, ya que desde 1980 hasta hoy, la población no religiosa ha aumentado de forma sostenida.

Según Luque, la disminución de las personas creyentes se dio de forma "acusada" entre 1980 y 2010, una tendencia que habría dado paso ahora a un "estancamiento" porque "son cambios lentos".