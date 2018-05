Indignación por un rap en una 'batalla de gallos' sobre violar a menores

" El Zasko necesita sonotone y también a mayores cuando folla con menores, como no tienen la regla no tiene que usar condones ". Esta fue una de las frases que pronunció el rapero FJ en la semifinal de la competición 'Batalla de Gallos' organizada por RedBull. El rapero dirigió esta frese al alicantino Zasko, quien le contesta con un: "Estoy hasta los huevos de menores / tendrás una hija, tu hija irá al cole, ¿y sabes qué pasará cuando Zasko la viole? Que te pondré este vídeo para que lo veas y llores".

En ambas intervenciones el público recibió las rimas entre aplausos y ovaciones mientras que la propia organización del certamen colgó en Twitter el vídeo del momento. El vídeo ha sido criticado por numerosos usuarios tachándolo de 'misógino' y 'machista', además de promover la cultura de la violación.

Si necesitas usar violar para rimar no sabes rimar en lo absoluto y como rapero da lastima. Aunque ya se sabía que el entorno de las batallas de gallos era misógino, racista, homófobo, etc. No es una sorpresa que usará un evento traumático a la ligera.