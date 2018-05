La observación científica, la curiosidad y la intrepidez, las ganas de saber y experimentar han movido a la humanidad en su camino hacia la cultura. Pocas veces coinciden todas juntas en una persona; es el caso de Alexander von Humboldt (1769-1859), el gran naturalista berlinés. Enamorado de América antes de haberla pisado, organizó una aventura personal y científica por América de Sur –escaló el Chimborazo, por entonces se creía que era el pico más alto del mundo–, México y Cuba; aún le quedó tiempo para atravesar Rusia. La simple lectura de sus relatos es una magnífica lección de ciencia, geografía y ecología; así sucede cuando anticipa la teoría de la tectónica de placas –por la similitud que encuentra entre algunas plantas costeras de África occidental y Sudamérica–, habla de la biodiversidad como riqueza natural y social o aconseja a los humanos que si intervienen en ella lo hagan conociendo y respetando sus leyes.

Su coleccionismo no era depredador, sino que estaba al servicio del descubrimiento científico para hacerlo llegar a todos los lugares del mundo, a las universidades. Clamó contra la deforestación de los alrededores del lago Valencia en Venezuela y aventuró que esas técnicas agrícolas podrían tener efectos devastadores con graves repercusiones en el cambio climático. Fue de los primeros en comprender el clima como conjunto de interrelaciones entre atmósfera, océanos y masas continentales que deberían soportar generaciones futuras, anticipando la interacción y la reciprocidad de cualquier intervención en la naturaleza. Se alarmó en Rusia ante los riesgos de las enormes emisiones de gases de los centros fabriles. Sus ideas chocaban con el pensamiento de entonces, alentado por muchos, entre ellos Buffon, que afirmó años antes que la naturaleza del Nuevo Mundo era deforme y lo que valía era la naturaleza cultivada.

Que alguien apreciase en aquellos tiempos que la naturaleza es un conjunto vivo, que los fenómenos concretos solo son importantes por su relación con la totalidad, explica que no estuviese muy interesado en descubrir nuevos hechos aislados sino en conectarlos, "todo estaba interconectado con mil hilos". De hecho, si bien todo lo fiaba a la toma de datos, dibujos, anotaciones, etc., era un científico, tras su periplo americano se dio cuenta de que la naturaleza debía concebirse como una red y había que experimentarla a través de los sentimientos. Su ‘Ensayo sobre la geografía de las plantas’, publicado en 1807, es considerado por muchos un libro científico universal, pues sería el primer libro ecologista del mundo. No es extraño que interesase a Charles Darwin –se dice que no hubiera podido escribir ‘El origen de las especies’ sin lo que aprendió del berlinés– o Julio Verne –el Capitán Nemo tenía en la biblioteca de su Nautilus las obras completas de Humboldt–.