ABC cancela la serie 'Roseanne' tras un comentario racista de su protagonista

Barr, que es una conocida defensora del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, borró el mensaje de su perfil de Twitter, pidió perdón y dijo que abandonaría esa red social.

"Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los estadounidenses. Lamento de verdad haber hecho un mal chiste sobre sus posturas políticas y su aspecto", señaló la intérprete, quien reiteró su arrepentimiento por su humor "de mal gusto".

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.