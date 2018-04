¿Qué medidas incluye la futura ley antibotellón?

Este borrador fue avalado el pasado martes por todos los partidos -con los votos particulares y la abstención de ERC y PNV-. El documento, que subraya que la próxima ley debe tener un carácter "educativo y pedagógico", propone una extensa lista de medidas para acabar con el botellón y las consecuencias que tiene sobre los menores, además de recoger sanciones dirigidas a los mayores que permitan y fomenten el consumo de alcohol, especialmente si obtienen beneficio económico de ello.

Prohibiciones

Esta nueva ley, además de pedir que se sancione a los padres de los menores que beban, pretende acabar con el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en zonas autorizadas, lo que se conoce como botellón. El texto también quiere prohibir los 'happy hour' en los locales, la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras y la publicidad relacionada con el consumo de esta sustancia en horario infantil -tampoco una hora antes ni una después-.

Para cumplir con este objetivo, la legislación plantea restringir algunas áreas, todavía no reguladas o con normativas más laxas, como el patrocinio y otras formas de financiación a actividades deportivas, culturales, educativas y de ocio en las que sea probable que haya menores; los locales y comercios que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada; los horarios de venta en los establecimientos en los que no esté permitido su consumo inmediato, es decir, que no sean bares, cafeterías o pubs -además de los de la venta a domicilio y la televenta-; o la obligación de los locales de suministrar agua gratuitamente y la embotellada a precio reducido.

Propuestas

Entre las iniciativas que promueve esta nueva legislación se encuentran la de revisar los impuestos de las bebidas espirituosas y fijarlos según la cantidad de alcohol puro que contengan; incluir en el etiquetado imágenes disuasorias, como las de los paquetes de tabaco; prestar especial atención a las bebidas gratis o la venta de alcohol en fiestas patronales; y modificar la recomendación actual que hace referencia a un consumo moderado por algo más adecuado como 'tolerancia cero en menores', 'menores sin alcohol' o 'menores, ni una gota', entre otras propuestas.