¿Qué personaje de 'Solo: una historia de Star Wars' es pansexual?

Se trata del famoso Lando Calrissian, personaje estrechamente vinculado con Han Solo, a quien rescata cuando Boba Fett quiere matarle a petición de unos sacerdotes de Ylesia. Dueño del Halcón Milenario, Calrissian aprendió a pilotar la nave gracias a las clases que recibió de Solo, quién se la arrebataría tras ganar una partida de sabacc en Bespin, la ciudad nube.

En esta cinta, Lando, papel interpretado por Donald Glover, es un jovencísimo aventurero que, según han adelantado los guionistas, se siente atraído por varios personajes, lo que se engloba dentro de la denominación de pansexualidad, una corriente que se da sobre todo en humanos y se caracteriza por la atracción sexual o sentimental hacia individuos concretos, independientemente de su género, edad, sexo o, en este caso, raza, especie o condición.

Así lo ha dado a conocer uno de los guionistas de la película, Jonathan Kasdan, quien, junto a su padre, Lawrence Kasdan, ha escrito el libreto de un 'spin-off' que narrará los orígenes de Han Solo. Lawrence fue el responsable de 'El Imperio contraataca', así que debe saber mucho sobre la manera de ser y de comportarse de Lando.

En declaraciones a 'The Huffington Post', Jonathan Kasdan asegura que, en todas las historias en las que ha aparecido el personaje de Lando siempre había sido pansexual, aunque ha sido en esta cinta cuando han podido mostrar su orientación sexual de manera más evidente: “Diría que es completamente pansexual. Hay una fluidez en la sexualidad de Donald y Billy Lee (los dos Lando Calrissian del cine) y, ciertamente, me hubiera encantado tener un personaje más explícitamente LGTB en esta película”, asegura.

Lo cierto es que es tal la expectación que el personaje está despertando, no solo entre el colectivo LGTB sino entre los cientos de miles de seguidores de la historia, que los guionistas no descartan que se convierta en el protagonista de nuevas secuelas de la mítica saga.

De hecho, Lando es un personaje con muchas caras, que puede ser el más villano o el mejor amigo. Y si no no hay más que ver la escena en la que debe entregar a Han Solo a los rebeldes a cambio de que Bespin no sea destruida. O, poco después, cuando descubre que Vader le ha traicionado y, sintiéndose culpable por poner la vida de su amigo Solo en peligro, decide rescatar a Leia, C3P0 y Chewbacca e ir en busca de Han, quién ha sido entregado a Jabba el Hutt.

Ahora, con el estreno a la vuelta de la esquina habrá que ver quiénes son los depositarios de su atracción: hombres, mujeres, wookiees o bornecks, por citar solo a algunos de los cientos de personajes reales y fantásticos que pueblan estas cintas.