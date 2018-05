Liam Gallagher conoce a su hija Molly por primera vez

Molly, que tiene 21 años y trabaja como modelo, es hija de la cantante Lisa Moorish, con la que Gallagher no mantiene una buena relación. En una entrevista, el cantante aseguró no tener "ningún problema con la chica".

"Sencillamente creo que está mejor con su madre", sentenció Liam, que tiene otra hija a la que todavía no conoce, Gemma, fruto de una relación con la periodista norteamericana Liza Ghorbani.

Una tensa relación con su hermano

Para nadie es un secreto la inestable relación que Liam mantiene con su hermano Noel desde hace dos décadas.

Los desencuentros comenzaron en 1994, cuando Noel abandonó la formación durante su primera gira por Estados Unidos. La banda dio un concierto que no salió como era de esperar, Liam acabó discutiendo con su hermano y le lanzó una pandereta a la cabeza.

Esta no ha sido la única agresión entre los hermanos. En Mayo de 1995, Noel golpeó a Liam con un palo de críquet y en agosto de 2000 le rompió el labio por dudar de su paternidad.

Además, nunca han tratado de esconder su tormentosa relación, sino que la han hecho pública en numerosas ocasiones.

Sin embargo, el polémico Liam dejó entrever hace unos meses que se había reconciliado con Noel, al que mandó una felicitación por Navidad.

I wanna say Happy Xmas to team NG it's been a great year thanks for everything looking forward to seeing you tmorrow AS YOU WERE LG x