La Meghan española, también de boda

Este sábado se celebró una boda real y otra que casi lo fue. El castillo de Windsor fue escenario del esperado enlace entre Meghan Markle y el príncipe Harry, sin políticos ni representantes de casas reales –excepto la británica, claro– pero lleno de estrellas de Hollywood. Mientras, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, volvió a desmentir el rumor de que sean la misma persona pese a que ella también estaba de boda: en su caso, la ceremonia se celebró a mil kilómetros de distancia, en el barrio madrileño de Aluche, y la propia Villacís fue la encargada de oficiarla. "Pues no, este sábado no me caso, este sábado caso", dijo Villacís en Twitter. "Felicidades, Jorge y Félix, se os quiere", deseó a los recién casados.