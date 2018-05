Igualdad (siempre)

Mi madre me enseñó a comer a la brava:lo que yo negaba al mediodía, lo tenía en la Gran Vía donde jugaba para merendar y si no para cenar. Y no había más. Me he comido kilos de pescado, de acelgas... en una de aquellas fiambreras de acero que no sé si existen. Y fríos, por supuesto. El tiempo ablandó mucho a mi madre hasta maleducar al pequeño de mis hijos, al que daba de comer a la carta. Vaya narices.